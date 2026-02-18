Tayyar Article
فنان شهير يُعلن اعتزاله ويوضح الأسباب! (صور)
18 February 2026
source: tayyar.org
أعلن النجم السوري حسام جنيد اعتزاله إحياء الحفلات الفنية بسبب التغيرات الحاصلة في الساحة الفنية.
وكتب جنيد في منشور الاعتزال على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "لكل شخص دعم حسام حنيد من 2009 إلى 2026 الله لا يحرمني منكم يا رب، اليوم كان آخر يوم لإلي بالفن، الحمد لله قررت اعتزال الحفلات الفنية. أكيد رح يضل ينزل أغاني على قناتي باليوتيوب وعلى كافة الوسائل لأني ملتزم مع شركة إنتاج وشعراء وملحنين".
وتابع: "اللي بحب حسام جنيد أكيد ما بيرضوا بأن ينزل مستواه الفني. صوتي وفني أكبر بكثير من هالشي الموجود بالوقت الحالي وما رح يدوم لأنه في ناس سميعا. بحبكم من قلبي وبعتذر من كل متعهدي الحفلات اللي عاطيهن وعود وبتمنى تتقبلوا قراري بإيجابية".
وختم قائلا: "بحبكم، انتو أهلي وعيلتي اللي كبرت معها، وانتو اللي كبرتوني، ورمضان كريم عليكم".
