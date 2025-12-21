living cost indicators
نجم عالمي يودّع شقيقته بعد صراع مع المرض!

21
DECEMBER
2025
أعلن النجم العالمي جورج كلوني عن وفاة شقيقته الكبرى أداليا زايدلر، عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد صراع مع مرض السرطان، غذ فارقت الحياة الجمعة 19 كانون الأول/ديسمبر الجاري، في أحد مستشفيات ولاية كنتاكي الأميركية.

وأكد كلوني في تصريح مؤثر لمجلة "بيبول" أن شقيقته كانت مثالاً للشجاعة، قائلاً:
"أختي آدا كانت بطلة حياتي. واجهت السرطان بشجاعة وروح مرحة. لم أعرف في حياتي شخصاً بهذه الجرأة. أنا وزوجتي أمل سنفتقدها كثيراً".

وبحسب نعي العائلة، توفيت زايدلر بسلام، محاطة بأفراد أسرتها وأحبائها، في أحد المستشفيات بمدينة إيدجوود بولاية كنتاكي.

ووُصفت الراحلة في نعيها بأنها "فنانة موهوبة"، سخّرت إبداعها في مجال التعليم، حيث عملت مدرّسة فنون في مدرسة Augusta Independent School في مسقطها بمدينة أوغستا في كنتاكي. كما عُرفت بتفوّقها الأكاديمي منذ سنوات دراستها الثانوية، ما أهّلها لنيل لقب National Merit Scholar.

إلى جانب عملها التربوي، كانت زايدلر محاسِبة، وناشطة في الحياة الثقافية والفنية لمدينتها، إذ كانت عضواً في Augusta Art Guild، وشاركت في نادٍ محلي للقراءة، كما سبق أن شغلت منصب قائد العرض في "موكب عيد الميلاد الأبيض السنوي" في أوغستا.

ومن المقرر أن يُقام قداس الجنازة غداً الاثنين في كنيسة St. Patrick الكاثوليكية في مدينة مايزفيل بولاية كنتاكي.

ورغم حياتها البعيدة عن الأضواء، حرصت آدا على حضور بعض المناسبات العائلية البارزة، م بينها زفاف شقيقها جورج إلى المحامية أمل علم الدين في مدينة البندقية الإيطالية عام 2014.

وكان جورج كلوني تحدث في أكثر من مناسبة عن علاقته الوثيقة بشقيقته، مؤكداً في مقابلة سابقة أنه كان "قريباً جداً" منها، كما استعاد ذكريات إنسانية من طفولتهما المشتركة، مشيراً إلى الدور الذي لعبته العائلة في ترسيخ قيم التضامن والتكافل، وهي القيم التي بقيت ملازمة لاسمه ومسيرته حتى اليوم.
