بالفيديو - فنان لبنانيّ شهير في المستشفى!

أشعل الفنان اللبناني سعد رمضان مواقع التواصل بعدما نشر مقطع فيديو ظهر فيه داخل المستشفى، معلنًا بطريقة طريفة وصول أغنيته الأخيرة إلى ستة ملايين مشاهدة. وقال رمضان في الفيديو: "مش غلط نحتفل بالـ6 مليون من المستشفى"، في خطوة جمعت بين الدعابة وطمأنة الجمهور، مؤكداً أن وضعه الصحي مستقر وأن ما حدث "مرّ بخير". هذا الظهور السريع كان كافيًا لتصدّر اسمه الترند، وسط موجة واسعة من التمنيات بالسلامة.



أغنية رمضان، التي حققت انتشارًا كبيرًا منذ صدورها، ساهمت في تعزيز حضوره خلال الأسابيع الماضية، فيما أثنى المتابعون على تأثيره الفني رغم غيابه المؤقت بسبب وضعه الصحي.



