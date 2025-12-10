هي من أصل أرمني ـ لبناني.. هل اعتزلت الفنانة الشهيرة التمثيل نهائياً؟

A + A -

كشفت الفنانة المصرية من أصل لبناني إيمان سركيسيان حقيقة الأخبار التي تم تداولها عن اعتزالها الفن.

وتحدثت ايمان في تصريحات صحافية عن أسباب غيابها الطويل، فأكدت أنها تقضي وقتها خارج مصر، ولكنها لم ولن تعتزل الفن، بل قررت الابتعاد بسبب عدم إيجاد عمل يليق بمشوارها الفني وتاريخها.

وقالت إيمان: "أنا لم أعتزل الفن، أنا فقط أقضي إجازتي خارج مصر، لكني لم ولن أعتزل، سأعود لجمهوري في حالة وجود فرصة مناسبة تليق بالعودة".

يُذكر أن إيمان تغيب عن الوسط الفني منذ عام 2015، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "عيون القلب" مع الفنانة رانيا يوسف، وبعد هذا العمل لم تشارك الفنانة في أعمال أخرى.

يُذكر ان إيمان أرمينية الأصل، تخرجت في كلية الصيدلة بالجامعة الأميركية في بيروت، ثم درست بعد ذلك التمثيل المسرحي في نفس الجامعة، فبدأ صيتها ينتشر من خلال خشبة المسرح، وانتقلت لاحقا إلى مصر حيث شاركت في عدة أعمال منها "هوانم غاردن سيتي"، "الهروب من المأزق"، "قاتل بلا أجر"، "العميل رقم 13"، "شعبان تحت الصفر" وغيرها.