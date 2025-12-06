بدا مُتعبا ولا يستطيع المشي.. أول إطلالة للفنان الشهير بعد استئصال جزء من كليته يُثير القلق! (فيديو)

A + A -

انتشر فيديو للفنان المصري تامر حسني في أول ظهور له بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة في ألمانيا، خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأطل تامر أمس الجمعة بعد أداء صلاة الجمعة في أحد ساحات الصلاة، وبدا متعبا ومرهقا ولا يستطيع الوقوف لوحده وذلك بعد إجرائه عملية جراحية دقيقة قبل أسابيع بعد استئصال جزء من كليته أثناء وجوده في ألمانيا.

واثار الفيديو قلق الجمهور بشأن حالة تامر، وطلبوا الدعاء له بالشفاء العاجل واستعادة صحته للعودة إلى حفلاته الغنائية وممارسة نشاطه الفني من جديد.

وكان تامر كشف عن مروره بأزمة صحية استدعت إجراء عملية جراحية عاجلة لاستئصال جزء من كليته أثناء وجوده في ألمانيا ضمن جولته الأوروبية، وهو عاد قبل فترة إلى مصر لاستكمال العلاج.