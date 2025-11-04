فنان شهير يُثير الجدل.. هل تزوج 4 سيدات؟

A + A -

أثار الفنان المصري أحمد سعد الجدل بعد ظهوره في فيديو مرتدياً بدلة زفاف ومحاطاً بـ 4 فنانات بفساتين بيضاء، ما أثار التكهنات حول طبيعة هذا الفيديو.

ونشر سعد الفيديو عبر حسابه على "إنستغرام" حيث ظهر واقفاً بين الفنانات رنا رئيس، وإنجي كيوان، وهاجر السراج، وبسنت أبو باشا، في لقطات بدت مصوّرة بطريقة احترافية تشبه كواليس عمل فني.

وعلّق سعد على منشوره قائلا: "أنا عملت شرع ربنا.. محدش يتكلم معايا"، وهو ما فتح باب التأويل أمام المتابعين الذين انقسموا بين من رأى أن الفيديو ترويج لأغنية جديدة، وآخرين رجحوا أنه مشهد من عمل درامي جديد.