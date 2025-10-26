living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السر وراء مشية بيلا حديد الجريئة في عرض "فيكتوريا سيكريت" يخرج إلى العلن!

26
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بررت عارضة الأزياء العالمية بيلا حديد أداءها خلال عرض "فيكتوريا سيكريت" للأزياء، بعد أن أثارت مشيتها على المنصة موجة من الانتقادات.

وجاء رد فعل العارضة البالغة من العمر 29 عاما بعد تداول مقطع فيديو على منصة "تيك توك" يظهر صعوبة مشيها، مع تعليقات تساءلت عن حالتها الصحية وتحدثت عن ظهورها بمظهر "مرهق" وبلا طاقة.

وكشفت بيلا أن السبب الحقيقي وراء ذلك يعود إلى معاناتها من آلام الدورة الشهرية في صباح يوم العرض، كما أوضحت أنها لم تكن قد استعادت كامل طاقتها بعد خضوعها لعلاج من مرض "لايم" في شهر سبتمبر الماضي.

وعلقت على الموقف بقولها: "يا فتيات، لقد جاءتني الدورة الشهرية في ذلك الصباح، وما زلت لم أستعد طاقتي بالكامل بعد فترة مرضي، لكنني بذلت قصارى جهدي".

كما ختمت تصريحها برسالة طمأنة لمعجبيها، قائلة: "أحبكم كثيرا على هذا، أنا بخير أقسم لكم. أنا آسفة إذا خيبت آمالكم، أحبكم بصدق".

المصدر: RT

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout