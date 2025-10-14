living cost indicators
أول تعليق للنجمة الشهيرة بعد صورها الجريئة مع رئيس الوزراء.. ماذا قالت؟

14
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بعد أيام على انتشار صورها الحميمة مع رئيس الوزراء الكندي السابق جاستن ترودو، خرجت المغنية الأميركية الشهيرة كاتي بيري عن صمتها، ملمحة إلى وجود علاقة عاطفية بينهما.

إذ قالت نجمة البوب البالغة من العمر 40 عاماً خلال إحياء حفلها في لندن، مساء أمس الاثنين، بعدما شوهدت خلال عطلة نهاية الأسبوع تعانق جاستن على متن يختها الفاخر قبالة ساحل سانتا باربرا في كاليفورنيا، "لندن، إنجلترا، ما أجمل نشاطكم بعد يوم كامل في العمل أو الدراسة؟ لذا ليس غريبًا أبداً أن أقع في حب الإنجليز طوال الوقت.. لكن ليس بعد الآن"، ما فهم على أنه إشارة لعلاقتها برئيس الوزراء الكندي السابق.

 وحين تلقت المغنية عرض زواج مفاجئاً من أحد المعجبين خلال الحفل، أجابت ضاحكة: "ليتك طلبت ذلك قبل 48 ساعة".
 

وكانت كاتي ورئيس الوزراء الكندي السابق الوسيم البالغ من العمر 53 عاماً، أثارا الشائعات حول علاقة عاطفية جمعتهما منذ يوليو الماضي، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

إذ شوهد الاثنان معاً حينها يتناولان العشاء في مطعم Le Violon في مونتريال، وذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان بيري الانفصال عن خطيبها السابق أورلاندو بلوم.

لكن تلك العلاقة ظلت خلف الكواليس حتى عطلة نهاية الأسبوع الماضي، مع انتشار صور للثنائي وهما يتبادلان القبل والعناق على متن يخت قبالة كاليفورنيا.

 
 
