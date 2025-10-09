إعلامية لبنانية شهيرة تخضع لعملية جراحية كبيرة!

A + A -

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





صدر عن مكتب الإعلامية ورئيسة التحرير هلا المر البيان الآتي:"خضعت الإعلامية هلا المر لعملية جراحية دقيقة (قلب مفتوح) يوم الاثنين الفائت وقد تكللت بالنجاح وبفضل الله ورعايته."



هذا وتوجهت عائلة الإعلامية "هلا المر" بالشكر لكل من سأل واطمأن عليها وطمأنت كل المحبين والمتابعين إلى أن حالتها الصحية مستقرة وهي حالياً في فترة نقاهة تحت إشراف الفريق الطبي.

كما تقدمت بجزيل الشكر والإمتنان للدكتور جورج تادي وإدارة مستشفى جبل لبنان على العناية الفائقة والإهتمام الكبير اللذين أحاطا بهما الإعلامية هلا المر . كما وطلبت العائلة من الجميع الدعاء لها بالشفاء العاجل واستعادة عافيتها قريباً لتعود إلى نشاطها المعتاد .