بالصور - بعد انفصاله عن شيرين... بمن ارتبط حسام حبيب؟

أفادت مصادر صفحة "شربيليتا" أن الفنان ‫حسام حبيب‬ يعيش في الفترة الأخيرة قصة حب جديدة مع الفنانة اللبنانية ‫شيراز‬، وذلك بعد انفصاله عن الفنانة ‫شيرين عبد الوهاب‬ حيث دخلت بنوبة حزن شديدة.



وأكد أنه تمّ تسريب مجموعة من الصور التي تجمع حسام حبيب بشيراز في أجواء رومانسية.



وتشير المعلومات إلى أن التعارف بين الثنائي بدأ منذ فترة و الآن بدآ تعاونهما الفني داخل استوديو حسام حبيب، حيث يتولى إنتاج الألبوم الأول لشيراز، بمشاركة الملحن محمد يحيى.

وفي الوقت نفسه، أفادت بعض المصادر أن شيرين عبدالوهاب تعيش حالة من التدهور النفسي والصحي عقب انتشار أخبار العلاقة الجديدة، وأنها سافرت إلى إسبانيا لتلقي العلاج خلال الأيام الماضية.



حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من حسام حبيب أو الفنانة شيراز، في حين يلتزم الطرفان الصمت التام تجاه ما كشفته، تاركين الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات.