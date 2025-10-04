فنّان لبناني شهير يعيش قصة حبّ مع مذيعة الـ MTV.. إليكم التفاصيل! (صورة)

A + A -

كشف الصحافي ايلي مرعب ان الفنان فارس كرم يعيش علاقة حب سرية بالمذيعة في قناة MTV دانييلا غاريوس بدأت تتطوّر بشكلٍ جدّي في الفترة الأخيرة.

وقد وصل كرم إلى المراحل الأخيرة من إجراءات طلاقه، ما سيفتح الباب أمام مرحلة جديدة في حياته الشخصية.



وقد شوهد كرم مع دانييلا مؤخرا في عدة مناسبات اجتماعية.

وأعلن كرم انفصاله عن زوجته هبة عزيز في تشرين الأول 2023 بعد زواج استمر 3 سنوات رُزق خلال بطفلة تُدعى "مريم" وبابن اسماه كرم.



أما دانييلا فهي مذيعة الطقس في قناة MTV. فازت بلقب وصيفة ملكة جمال لبنان عام 2010 ومن ثم دخلت مجال التقديم. وكانت متزوجة ولديها ابنة.