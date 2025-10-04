منع ظهور ممثلة شهيرة على الشاشة.. لهذا السبب! (صورة)

-

أثارت تقارير حول قرار جديد لنقيب الفنانين السوريين مازن الناطور يقضي بمنع عرض أي عمل فني تشارك فيه الفنانة سلاف فواخرجي على الشاشات السورية، موجة من الجدل على السوشيال ميديا.

ويأتي هذا التطور بعد أشهر قليلة من إعلان نقابة الفنانين السورية في أبريل 2025 شطب قيد فواخرجي من سجلاتها، مبررة القرار بأنها خرجت عن أهداف النقابة وأن تصريحاتها تضمنت إنكارا لما وصفته بجرائم السلطة.

وحمل القرار السابق توقيع الناطور، وأكد حينها أن النقابة استندت إلى مواد قانونية داخلية تتيح اتخاذ مثل هذه الإجراءات بحق الأعضاء.

أما الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية بأن الحظر يشمل منع ظهوره فواخرجي عبر أي شاشة سورية، فلا توجد لحد الآن أي وثيقة رسمية تؤكد صحته، ورغم ذلك اعتبره العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تصعيدا إضافيا في المواجهة مع الممثلة المستقرة في مصر.

وانقسمت ردود الفعل بين مؤيد يرى أن النقابة محقة في قراراتها بحكم أن الفنانة تمسكت بمواقفها السياسية رغم الانتقادات، وبين معارض يعتبر أن هذه القرارات ذات دوافع سياسية وانتقامية أكثر من كونها نقابية.

ولجأ بعض النشطاء إلى السخرية والميمز للتعليق على ما يجري، فيما طالب آخرون بتوضيحات قانونية حول مدى مشروعية هذه الخطوات وحق الفنانة في الدفاع أو الاستئناف.

من جانبه، شدد الناطور في تصريحات سابقة على أن ما اتخذته النقابة ليس قرارا شخصيا ولا انتقاميا، بل يستند إلى القوانين الداخلية، بينما لا يزال النقاش محتدما حول حقيقة ما إذا كان منع ظهور فواخرجي سيطبق بالفعل على الشاشات السورية، وما إذا كانت القرارات تعكس التزاما بالنظام الداخلي للنقابة أم أنها تتأثر بالضغوط السياسية.