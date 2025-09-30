بالصور: إبنة نجمين لبنانيين شهيرين تدخل القفص الذهبي

A + A -

احتفل الفنان وليد توفيق وزوجته ملكة جمال لبنان والكون جورجينا رزق بزفاف ابنتهما نورهان على عريسها رجل الأعمال غدي حاكمه يوم الأحد الماضي في مدينة مدريد الإسبانية.

وأطلت العروس الشقراء التي تُشبه والدتها بفستان زفاف أبيض أنيق خلال الحفل.

وانتشرت فيديوهات عديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حفل الزفاف.

وأطلت والدة العروس جورجينا رزق بفستان مخملي من اللون النبيذي.

وغنى الفنان وليد توفيق أغنية "كبرت البنوت" للعروس.

وكان توفيق أشار سابقا إلى ان قرار إقامة الزفاف في اسبانيا جاء بناءً على رغبة العروسين إذ بدأت قصة تعارفهما في مدينة مدريد.

ووعد بأن يقيم احتفالًا آخر في لبنان بعد عودته من مدريد.