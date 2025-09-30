بعد زواج استمر 19 عاماً.. نجمان شهيران يُعلنان انفصالهما وهذا هو السبب

A + A -

بعد زواج دام 19 عاماً وأثمر عن ابنتين، انفصلت الممثلة الاسترالية الشهيرة نيكول كيدمان عن زوجها المغني كيث أوربان، وفق ما كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت الصحيفة إن نيكول (58 عاماً) وكيث (57 عاماً) ابتعدا عن بعضهما خلال الفترة الأخيرة في ظل انشغالهما بالتصوير والجولات الغنائية، وأكد مصدر " كيث لا يرى نيكول مطلقاً، فهي إما تقوم لإن لديها تصوير، أو تقوم بجولة دعائية، كان هناك الكثير من الحب بينهما وربما لا يحدث طلاقاً".

وذكرت مصادر لمجلة "بيبول" عن تفاصيل الانفصال وكواليسه، ومنها تلقي نيكول كيدمان مساندة خاصة من شقيقتها أثناء فترة الانفصال، وقال المصدر: "كانت شقيقة نيكول أنتونيا بمثابة صخرة، وقد تكاتفت عائلة كيدمان بأكملها لدعم بعضها البعض"، ومع ذلك رفض الثنائي نيكول كيدمان وكيث أوربان التعليق بشكل رسمي على أخبار انفصالهما.

وكان آخر تواصل بينهما في عيد زواجهما في شهر حزيران الماضي، وحينها نشرت نيكول كيدمان صورة لها مع زوجها بالأبيض والأسود، وأرفقتها برسالة: "عيد زواج سعيد يا حبيبي".

ورُزق الثنائب بـ روز (17 عاماً) وفيث مارغريت (14 عاماً).

يذكر أن نيكول كانت متزوجة في السابق من الممثل الشهير توم كروز 63 عاماً لمدة 11 عاماً، وقد تبنيا طفلين سوياً إيزابيلا 32 عاماً وكونور 30 عاماً. (الإمارات 24)