سقطت فجأة على الأرض.. إغماء نجمة شهيرة على المسرح والطاقم الطبي يتدخل! (صور)

29
SEPTEMBER
2025
خلال مشاركتها في مهرجان موسيقي بمدينة نيويورك مساء السبت الماضي، انهارت المغنية البريطانية لولا يونغ على خشبة المسرح أثناء أدائها إحدى أغنياتها ضمن فعاليات All Things Go Festival في Forest Hills Stadium.

وسقطت الفنانة البالغة من العمر 24 عاماً فجأة على الأرض، ما دفع الطاقم الطبي إلى التدخل سريعاً ونقلها إلى خارج المسرح لتلقي الرعاية اللازمة.

وعقب الواقعة، حرصت يونغ على طمأنة جمهورها من خلال رسالة نشرتها عبر حسابها على إنستغرام قالت فيها: "أنا بخير الآن.. شكراً على دعمكم".
وخلال الحفل، أظهر فنانون آخرون تضامنهم معها، حيث طلبت مغنية الراب Doechii من الجمهور أن يرددوا "نحبك يا لولا"، بينما أوضحت الفنانة ريمي وولف أن يونغ بخير وتتلقى العناية خلف الكواليس.
 
وكانت المغنية الشابة قد ألغت حفلاً في نيوجيرسي قبل يوم واحد من الحادثة بسبب "ظروف حساسة"، وفق ما أوضح مدير أعمالها الذي أشار إلى أن فريقها يتخذ أحياناً إجراءات وقائية لحمايتها والحفاظ على سلامتها.

وتُعد لولا يونغ من أبرز الأصوات الجديدة في بريطانيا، إذ حققت شهرة واسعة عام 2024 بعد نجاح أغنيتها Messy التي تصدرت قوائم المبيعات في عدة دول.
