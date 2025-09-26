living cost indicators
بالصور: ما صحة خبر وفاة مؤثرة لبنانية شهيرة؟

26 SEPTEMBER 2025

26
SEPTEMBER
2025
فوشيا - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

تصدر اسم المؤثرة اللبنانية عبير الصغير حديث السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية وسط تناقل أنباء عن وفاتها بشكل مفاجئ بعد تعرضها لحالة حساسية.

بعد انتشار شائعة وفاتها كالنار قي الهشيم، سارعت عبير الصغير لنفي الأخبار المتداولة عبر خاصية "ستوري" في حسابها على "إنستغرام"، إذ شاركت لقطات شاشة للتعليقات التي وصلتها من المعجبين القلقين على صحتها، وعلقت: لا أعرف من فعل هذا.. لكن الخبر منتشر بشكل كبير عبر الإنترنت.. غير صحيح والخبر مزيف.. أنا بخير وشكرًا لأسئلتكم.


اللافت أن الخبر انتشر عبر مواقع عالمية متعددة، إذ بدأت القصة من صفحة Paris Saint Germain Love Forever's على "فيسبوك"، التي نقلت الخبر عن موقع آخر.

وشاركت الصفحة على "فيسبوك" صورة للمؤثرة اللبنانية باللونين الأبيض والأسود مع إضافة RIP، أي ارقدي بسلام، في إشارة إلى وفاتها.

الغريب أن الموقع تداول تفاصيل دقيقة عن تدهور الحالة الصحية للمؤثرة اللبنانية، وجاء في الخبر أن عبير فارقت الحياة بسبب رد فعل تحسسي حاد خلال تجربة مكون نادر داخل مطبخها في العاصمة اللبنانية بيروت.

وأضاف الخبر أنه تم استدعاء الطوارئ فورًا، ونُقلت عبير إلى المستشفى، إذ عمل الفريق الطبي على استقرار حالتها، وبينما كانت الأخبار الأولية تشير إلى أن حالتها حرجة، أكد الأطباء لاحقًا أن حالتها مستقرة وتخضع للمراقبة الدقيقة، وتتلقى أفضل رعاية ممكنة.

وخلال ساعات، تصدرت هاشتاغات تدعو لعبير الصغير بالتعافي، منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام"، حيث عبر الملايين من المتابعين عن صدمتهم ودعمهم لها.

من عبير الصغير؟

يشار إلى أن عبير الصغير، البالغة من العمر 25 عامًا، أصبحت من أبرز صناع المحتوى المتخصصين بالطبخ على الإنترنت منذ ظهورها على منصة "تيك توك" عام 2020، إذ تجاوز عدد متابعيها 28 مليون على المنصة و8 ملايين مشترك على "يوتيوب"، مع مليارات المشاهدات عبر فيديوهاتها.

وتشتهر عبير بمزج الأطباق اللبنانية التقليدية مع أساليب حديثة، لتقدم وصفات سهلة التنفيذ، لكنها راقية ومبتكرة للجمهور العالمي.

