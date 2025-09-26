living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

كارمن لبّس ورسالة دامعة إلى زياد: كل الجمل عم تنتهي فيك!

26
SEPTEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بملامح يغلب عليها الحزن، أطلت الممثلة اللبنانية كارمن لبّس وهي ترتدي الأسود، في فيديو مؤثر شاركته عبر حساباتها على مواقع التواصل. الفيديو حمل رسالة عاطفية وجّهتها إلى الفنان الراحل زياد الرحباني، الذي جمعته بها علاقة حب استمرت سنوات طويلة.

كارمن استعرضت صورًا وذكريات ورسائل مكتوبة بخط اليد، وكأنها فتحت "صندوق الماضي" لتستعيد تفاصيل علاقة ما زالت جراحها مفتوحة. تقول في رسالتها: "كنت أظن أنني تخطيت قصتنا، لكنني اكتشفت أن الصفحة لم تُطوَ بعد. اشتقت لك، وعرفت أنك اشتقت لي ولم تقلها"، مضيفة أن البعض أخبرها بأن زياد ظلّ يسأل عنها حتى في غيابهما الطويل.

كارمن روت بصدق أنها كانت تهرب من سيرته لا لأنها لا تريد التحدث عنه، بل لأنها كانت تخشى مواجهة شعور داخلي يقول إن تلك القصة كانت "أحلى سيرة". وتابعت: "كل شارع وزاوية ومكان يذكرني فيك… البلد أصبح فارغًا بعدك، وحين رحلت شعرت أنا بالفراغ"، قبل أن تختم رسالتها بعبارة: "أحببتك ولا أزال… وكل الجمل عم تنتهي فيك"، في إشارة إلى أغنية "عندي ثقة فيك" التي كتبها لها زياد وغنتها فيروز، والتي خُتم الفيديو بصوتها العذب.

العلاقة التي جمعت زياد الرحباني بكارمن لبّس كانت من أبرز قصص الحب في الوسط الفني اللبناني. استمرت قرابة 15 عامًا، ووُصفت في بعض مراحلها بزواج غير رسمي، لكنها انتهت دون عودة رغم محاولات متكررة.

زياد نفسه اعترف في إحدى مقابلاته أنه كتب أغنية "عندي ثقة فيك" لكارمن، فيما كانت هي إلى جانبه في مراحل فنية عدة، من الغناء في الكورال إلى المشاركة في برامجه ومسرحياته. ومع رحيله، بدا أن العلاقة التي لم تكتمل تحولت إلى ذاكرة أبدية في قلب كارمن، لم تستطع السنوات ولا المسافة محوها.

للمشاهدة اضغط هنا 

CNN
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout