مأساة هزّت أسرتها.. وفاة مفاجئة لمؤثرة معروفة ليلة زفافها! (صورة)

توفيت المؤثرة البوسنية أدنا روف آنين أومربيغوفيتش عن عمر يناهز 26 عامًا، بشكل مأسوي بعد دخولها في غيبوبة ليلة زفافها، وفق ما أفادت صحيفة ميرور ونُقلت أدنا إلى المستشفى ليلة السبت بعد تدهور حالتها الصحية المفاجئ خلال حفل زفافها من شريكها فارس، لكنها فارقت الحياة يوم الاثنين، في مأساة هزّت أسرتها وأصدقائها.

كانت أدنا ناشطة على الإنترنت وتدير صالون تجميل في سراييفو، حيث قدمت استشارات متخصصة في التجميل، وتركزت حياتها المهنية بين إدارة أعمالها وإنتاج المحتوى الرقمي.

وذكرت مجلة ستوري الكرواتية أن سبب الوفاة المشتبه به هو ارتجاج في المخ، فيما لا يزال السبب الرسمي قيد التحقيق بانتظار نتائج تشريح الجثة.



وقد جرى تشييع جنازتها يوم الأربعاء في مقبرة باري بسراييفو بحضور العائلة والأصدقاء الذين عبّروا عن حزنهم العميق لفقدانها المفاجئ.



