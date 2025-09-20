ممثل ومقدم برامج لبناني شهير: "في ناس اكبر منك بكتير مش قاريهم ولا معتبرن"!

A + A -

شن الممثل ومقدم البرامج يوسف حداد هجوماً عنيفاً على " البعض " من دون تسميتهم قائلاً :"

أجمالا ما برد

وما بحب فوت بنقاشات عقيمة

وبحترم انتماء كل حدا رغم اختلافي معو

بس لازم اوقات نرد ونخرّس المتطاولين

كتبت ع صفحتي ع انستا هالبوست

انو دولابي برم

لاني وقفت مع الحق وانحزت للمظلوم وواجهت الظالم

بس لا بد انو الدولاب يبرم وترجع تكون الحقيقة والعدالة المقياس

ف هاشو البعض لهيك رح رد ولمرة ع الكل

اصرارك عالحقارة رح يخليني عاملك متل كتار رهنو صوتن للباطل وانحازو للظالم وركعو للفاسد

انت حر برأيك بس ما تجرب تعطيني نصايح وترشدني وانا بعلم معلمينك وفاضح تاريخن البشع الدموي

الظاهر كل ما سكتنا كل ما زادت اصوات النباح

انا مش تيار ولا حامل بطاقة بوقت انتو كتار كنتو زاحفين تحت اقدام الجنرال

وبتعرفو اني بحكي عن الغلط قبل الصح

بس تجي تقول برم دولابي التشبيه العام مجازي لاني مع ميشال عون دليل انك لا فهمت ولا بدك تفهم وصار الحقد الاعمى مسيطر ع عقلك وقلبك

برم دولابي لما تكالبت علينا العصابة وقررت تنفذ اجندة السفارة الخبيثة وتحرق البلد وتسكر الطرقات علينا وتكسر وتعتدي ع حقنا وتسمح للمصارف ورياض المجرم والمالية الحقيرة يهربو مليارات ويحجزو تعبنا ويطير الدولار ويقطعو البضايع ويذلو الناس بالدوا والمحطات والسوبرماركت ومش ميشال عرن السبب

برم دولابي متل كل لبناني انسرق تعب عمرو والسلرق قدامي محمي من العصابة ومش ميشال عون السبب

برم دولابي لما إنفجر المرفأ وتدمرت بيروت ومات اهلنا ومش ميشال عون السبب

برم دولابي لما القضاء الرخيص المرتشي حمي الفاسدين والمهربين وزعما الانحطاط ومش ميشال عون السبب لقلن اشتغلو وبلشو فيي وانا ضمانتكم

برم دولابي لما العدو فجر البيجر باخوتي واهل بلدي وارتكب جريمة حرب واغتال خيرة شبابنا بجريمة محضرة من سنين لينقض علينا ومش ميشال عون السبب

برم دولابي لما العدو الصهيوامريكي تبعك وتبع امثالك شن عدوان همجي وحشي وقتل الاف الابرياء ودمر مناطق من وطني وهجر ملايين بخطة موضوعة سلفاً ومش ميشال عون السبب

برم دولابي لما امثالك عم بيطالبو بتسليم سلاح الشرف والكرامة لعدو مجرم كل يوم عم يعتدي ويغتال ويدمر وناطر الداخل الحقير العميل يساعدو لتنفيذ الخطة ت ينقض ويحتل الجنوب ويمكن بيروت ويرتكب عشرات صبرا وشاتيلا وقانا ومش ميشال عون السبب

دولابي برم مش عن شغلي الي حمدالله منيح بالنسبة لوضع الدراما المتدهور والمؤامرة علينا ثقافيا واجتماعيا وماليا وفكريا وسياديا وسياسيا ولغياب دولة مفروض تعمل خطط ومش بس تقاسم حصص ومكاسب وخنوع وتلفيق ملفات وظلم اصحاب ودايع وسجن مدرا اوادم وطرد الباقيين بانتقام مشين وتمنع عرض مسلسلات متلية الشاشات من دون فرض شروط مقابلة تساعد الاف الممثلين والمخرجين والكتاب وصناع الدراما واكيد مش ميشال عون السبب ولا السلاح ولا الاوادم

بل السبب عصابة احترفت الفساد وتضامنت بوجو وركعت للسفارات وتاجرت بالناس

كتبت قبل وقريت وما فهمت وجعي ع بلدي واهلي واكيد هلأ رح تقرا ومش رح تفهم مع امثالك التابعين الحاقدين

ويمكن غلطت اني رديت وعطيتك قيمة ما بتستحقا وانا في ناس اكبر منك بكتير مش قاريهم ولا معتبرن."