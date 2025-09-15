بكت بحرقة.. فنانة لبنانية شهيرة تتحدث لأول مرة عن أصعب اللحظات التي مرت بها بعد وفاة زوجها

A + A -

تتُشارك الفنانة كارول سماحة في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى الشاذلي عبر قناة ON والذي سيبت يوم الجمعة المقبل.

وتطرقت كارول خلال اللقاء إلى أسرار في أيام زوجها الراحل المنتج وليد مصطفى الأخيرة، الذي توفي في 3 أيار الماضي عن عمر ناهز 53 عاماً.

ولأول مرة ستتحدث كارول عن أصعب اللحظات التي مرت بها بعد وفاة زوجها.

وكشف البرومو الترويجي للحلقة أن كارول ستتحدث بشفافية عن لحظات الفقد، وتأثير رحيل زوجها على العائلة، كما سترد على الانتقادات التي وُجهت لها وقتها، حول ما إذا كانت حزينة بما يكفي على فقدانه.

وظهرت كارول خلال البرومو الترويجي للقاء وهي تبكي، وقالت عن زوجها الراحل: "تم خداعنا جميعًا أن العملية نجحت .. وبنتي قالت لي ماما أنا مش عايزاكي تعيطي ومش عايزة أخسرك انتي كمان".

وتابعت: "قدام بنتي كان لازم أقف على رجلي علشانها .. وزوجي لي وصيتي وكان حاسس إنه هيموت".