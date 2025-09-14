بعد أيام من حفل زفافها.. ممثلة على كرسي متحرك دون الكشف عن حالتها (صورة)

A + A -

ظهرت الممثلة الأميركية إميلي شاه زوجة النجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود، وهي تجلس على كرسي متحرك، وذلك بعد أيام قليلة فقط من احتفالهما بزفافهما، دون الكشف عن الأسباب التي أدت إلى حالتها الصحية الحالية.

وشاركت إميلي متابعيها عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على تطبيق إنستغرام، حيث ظهرت في مقاطع مصورة وهي تجلس على الكرسي المتحرك، بينما يقوم مينا مسعود بمساعدتها وحمل حقائبها، وسط غموض تام حول طبيعة ما تعرضت له.

وكان مينا مسعود قد احتفل بزواجه من إميلي شاه في حفل مبهر أقيم خلال الأيام الماضية، شهد دمجا فريدا بين الطقوس الهندية والمصرية، إلى جانب المراسم الدينية المسيحية، وهو ما خطف أنظار وسائل الإعلام العالمية.