نادين الراسي تعتذر من فضل شاكر ونجله..!

A + A -

اعتذرت الممثلة نادين الراسي من الفنان فضل شاكر ونجله محمد وذلك بعد إساءتها لهما في منشور سابق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أنها تسرّعت في حكمها واعترفت بوقوعها في الخطأ.

وجاء اعتذار الراسي في منشور عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، قالت فيه: "يعني بكتفي بالقول بعد ما بدر مني بالأمس، وعقب اكتشاف فعل الظلم الذي وقع على الفنان فضل شاكر، بعتذر منه ومن محمد فضل شاكر، جلّ من لا يخطئ".

ويأتي هذا الاعتذار بعد موجة جدل أثارتها الراسي إثر هجومها على فضل شاكر في ردٍّ على تسجيل صوتي منسوب إليه تبين انه قديم تم تداوله على نطاق واسع، وقد كتبت حينها عبر خاصية القصص القصيرة: "الأخلاق أساس كل شيء، صوتك الرائع لا يكفي، بس بدون أخلاق النتيجة صفر".