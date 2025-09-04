مصمم أزياء عالمي في ذمة اللّه!

A + A -

-

-

-

-

-

توفي مصمم الأزياء الإيطالي جورجيو أرماني عن عمر يناهز 91 عامًا، محاطًا بأحبائه، بحسب ما أعلنت مجموعة أرماني في بيان يوم الخميس.

جاء في بيان مجموعة أرماني: غادرنا السيد أرماني – كما اعتاد موظفوه ومتعاونوه مناداته بكل احترام وإعجاب – بسلام، محاطًا بأحبائه. لقد ظلّ بلا كلل يعمل حتى أيامه الأخيرة، مكرّسًا وقته للشركة، والمجموعات، والمشاريع المتنوعة والجديدة، سواء المنجزة أو تلك قيد التطوير.

أضاف البيان: على مدى السنوات، ابتكر جورجيو أرماني رؤية امتدت من عالم الموضة لتشمل كل جوانب الحياة، مستبقًا عصره بوضوح استثنائي وواقعية عملية. قادته فضوليته التي لا تنضب، واهتمامه بالحاضر وبالناس. ومن خلال هذا المسار، نسج حوارًا مفتوحًا مع الجمهور، ليصبح شخصية محبوبة ومحترمة بفضل قدرته على التواصل مع الجميع. وكان دائم الاهتمام باحتياجات المجتمع، منخرطًا في مجالات عدة، ولا سيما تجاه مدينته العزيزة ميلانو.

شركة جورجيو أرماني هي مؤسسة لها خمسون عامًا من التاريخ، نشأت بالعاطفة والصبر. وقد جعل أرماني من الاستقلالية، في الفكر والعمل، سِمته المميزة. واليوم، كما بالأمس، تبقى الشركة انعكاسًا لهذا النهج. وستواصل العائلة والموظفون قيادة المجموعة، ملتزمين بهذه القيم وباستمراريتها.