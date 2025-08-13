بالصورة: مخدرات و هتك عرض السائق .. هذا ما فعلته " ساره "!

living cost indicators
لها
 

واصلت النيابة العامة في مصر تحقيقاتها مع المنتجة سارة خليفة التي أدلت باعترافات تفصيلية في قضايا جلب المخدرات والتواصل مع سجين لإدارة شبكة تجارة المخدرات وتخليقها، كما أدلت باعترافات حول مقاطع الفيديو التي عُثر عليها بهاتفها المحمول، الذي يوثق الاعتداء على شخص بالضرب والتعذيب وهتك عرضه.

وأوضحت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن مقاطع الفيديو تم تصويرها داخل منزلها، وتحديدًا في غرفة نومها، وأن الصوت الأنثوي المسموع في أحد المقاطع يعود لها.

وتابعت أن الشخص الظاهر في مقاطع الفيديو كان يعمل سائقًا لديها، قبل أن يترك العمل وينتقل الى العمل مع شخص آخر، لتنشب بينهما لاحقًا خلافات مالية.

هاتف سارة خليفة يكشف تهمة هتك عرض سائقها السابق

وأشارت الى أن الواقعة بدأت حين استغل المذكور احتفاظه بنسخة من مفتاح شقتها أثناء سفرها الى الإسكندرية، ودخل الى المنزل، لكنها فوجئت به عند عودتها، مؤكدة أنها واجهته بنيتها الاتصال بالشرطة، غير أنه توسّل إليها لعدم الإبلاغ، قبل أن يتطور الموقف بحضور أشخاص آخرين الى منزلها، حيث نشبت مشاجرة بينهم وبين السائق، انتهت بتصوير المقاطع التي ضبطتها جهات التحقيق.

وكانت عملية فحص الهاتف الخاص بالمتهمة، قد كشفت عن وجود عدة مقاطع محفوظة داخل تطبيق خاص بالصور والفيديوهات، تُظهر اعتداءات جنسية على شخص داخل غرفة نومها، وظهوره مصابًا بجروح وملطخًا بالدماء.

حبس سارة خليفة و27 آخرين بتهمة تصنيع وتجارة المخدرات

وأمرت النيابة العامة بإحالة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين الى محكمة جنايات القاهرة الجديدة، لاتهامهم بجلب وتصنيع والاتجار بالمواد المخدرة، الى جانب التحقيق في واقعة تصوير مقاطع التعذيب وهتك العرض.

وكشفت معاينة النيابة العامة، للهاتف المحمول الخاص بالمتهمة الرابعة، الإعلامية سارة خليفة، في قضية جلب المخدرات وتصنيعها، عن محادثات ومراسلات تؤكد صلتها بعدد من المتهمين في القضية.

وحسب أوراق تحقيقات النيابة العامة، تبين من الفحص وجود محادثات عبر تطبيق "واتساب" بينها وبين المتهمة الثامنة تضمنت إرسال مقاطع مصورة لمواد مخدرة مماثلة للمضبوطات، فضلًا عن سجل مكالمات على تطبيق "بوتيم" مع المتهم الثاني، ورسائل نصية مع المتهم الثالث – المسجون بسجن جمصة – خلال فترة زمنية متزامنة مع تشغيل خط هاتفه في نطاق منطقة السجن، كما أثبت تقرير أبحاث التزييف والتزوير أن سارة خليفة هي الكاتبة بخط يدها لبيانات وأسماء وأرقام واردة بكشكول المضبوطات، تشير الى مبالغ مالية مرتبطة بدورها في تمويل نشاط العصابة، وذلك باللغتين العربية والإنجليزية، وبخط متطابق من حيث الخصائص والمميزات الفردية.

