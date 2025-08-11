فنانة شهير تتعرض للسرقة!

A + A -

-

-

-

-

-

-

قامت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب بتحرير بلاغ ضد طليقها الفنان حسام حبيب متهمة إياه بسرقة شيكين مصرفيين على بياض.

ولفتت شيرين إلى أن حبيب استولى على الشيكات من دون معرفتها من داخل منزلها مما دفعها لتحرير المحضر ضده، وفق ما أفادت "القاهرة 24".



وتابعت شيرين أن الشيكات على بياض تابعة للبنك العربي الإفريقي وقامت بايقاف الشيكات فور اختفائها، وتم تحرر المحضر واتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على جهات التحقيق.



وتصاعدت الخلافات بين الطرفين وذلك بعد انفصالهما في أواخر عام 2023 بعد 5 سنوات من الزواج، وهو الطلاق الذي يحدث للمرة الثانية بين الثنائي.