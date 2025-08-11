living cost indicators
فضيحة مدوية.. ممثل شهير خان زوجته مع زميلته!

11
AUGUST
2025
-

ضجت وسائل الإعلام التركية مؤخرا بخبر قيام الممثّل التّركيّ الشّهير بيرك أوكتاي بخيانة زوجته الممثّلة يلدز تشاغري أتيكسوي الّتي ارتبط بها رسميًّا عام 2022 وأنجب منها ابنتهما الوحيدة.

وبحسب ما تمّ تداوله على مواقع التّواصل الاجتماعيّ وفي عدد من وسائل الإعلام التّركيّة، فإن أوكتاي يُزعَم أنّه دخل في علاقة عاطفيّة مع زميلته الممثّلة غولسيم علي الّتي شاركها بطولة مسلسل رقميّ بعنوان "أرض الحصاد، (Harman Yeri)، وشوهد الثّنائي متقاربًا وهذا ما عزّز من هذه الشّكوك وأشعل التّكهّنات حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس.

لاحقا خرج فريق الدّفاع القانونيّ عن أوكتاي عن صمته، وأصدر بيانًا رسميًّا يصف فيه ما يتعرّض له موكّله بأنّه "حملة منظّمة وممنهجة لتشويه السّمعة". وأضاف البيان أنّ "كل الادّعاءات المتداولة لا تستند إلى أيّ أدلّة موثوقٌ بها، وأنّ الفريق القانونيّ يتابع الموقف عن كثب، ويستعدّ لاتّخاذ  الإجراءات اللازمة كافّة لحماية الحقوق القانونيّة لموكّله". 
من جهته، نشر أوكتاي عبر حسابه الرّسمي صورة عائليّة تجمعه بزوجته وابنته، وأرفقها بتعليق عاطفيّ جاء فيه: "بفضل الله، عائلتي هي سبب سعادتي".

كما قامت زوجته يلدز اتيكسوي بنفي اخبار الخيانة بنشرها صورة برفقة زوجها وكتبت قائلة: "نحن سعداء". 

يُذكر أن بيرك أوكتاي اشتهر في مسلسل "التفاح الحرام"، "القليل من ضوء النهار"، "زواج مصلحة"،  وسبق له تزوج من مرفي شاربجي أوغلو في عام2016 .

{{article.title}}
