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فنّان شهير يزعم "محاولة اغتياله" خلال حفل.. إليكم ما حصل!

1
AUGUST
2025
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بعد كارثة حفل الساحل الشمالي في مصر الذي أحياه الفنان محمد رمضان مساء أمس والتي أدت إلى وفاة شخص وإصابة آخرين بسبب سقوط الألعاب النارية على الجمهور، حصلت تطورات متلاحقة في الساعات الأخيرة. 

وأثار رمضان حالة واسعة من الجدل، حيث وصف ما حدث بأنه " محاولة مكتملة الأركان لاغتياله"، الا انه سرعان ما تراجع وكتب عبر حسابه على "انستغرام" تحت عنوان "قدّر الله وما شاء فعل": "تصحيح.. غالباً السبب انفجار أسطوانة غاز من الفايروركس وليس قنبلة، وجارية تحريات أجهزة الأمن".

وأشار إلى أنه تأكد بنفسه من إدارة  منتجع"غولف بورتو مارينا" من مسح المكان والمسرح بالكامل حرصاً على سلامة الجمهور وسلامته، مختتماً: "غالباً حادث قضاء وقدر، وأسأل الله أن يرحم حسام، أحد أعضاء فريق الألعاب النارية، ويتمم شفاء المصابين".

إلى ذلك، ألقت قوات الأمن القبض على منظم الحفل ياسر الحريري، وكذلك محمود وزة صاحب شركة الألعاب النارية التي شاركت في الحفل.

وكان الحفل الذي أُقيم ضمن فعاليات مهرجان "بورتو بيتس"، قد شهد حادثاً مأساوياً بعد انفجار مفاجئ لإسطوانة غاز خاصة بإحدى الألعاب النارية المستخدمة أثناء العرض.

وأدى الانفجار إلى حالة من الهلع بين الجمهور، ما اضطر الفنان إلى إيقاف الحفل فوراً. وأسفر الحادث عن وفاة أحد أعضاء فريق تنظيم الألعاب النارية، فيما أصيب عدد من الحضور تراوحت أعمارهم بين 15 و25 عاماً، تم نقلهم على الفور إلى مستشفى العلمين لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

وفي أول تعليق، أكد منظم الحفل، ياسر الحريري، عبر حسابه على "إنستغرام" أن "الواقعة نتجت عن خطأ من الشركة المسؤولة عن تجهيز المسرح، وليس للفنان محمد رمضان أو إدارة التنظيم أي علاقة بها".

وقال الحريري: "أنا منظم الحفلة، وطوال حياتي أتعامل مع شركات متخصصة في تجهيزات المسرح، وهذه الشركة كانت متعاقدة معنا بتصريح حكومي، أي أن كل الأمور كانت قانونية وسليمة".

وأضاف: " للأسف، بسبب خطأ منهم، انفجرت إحدى المعدات، ما أدى إلى إصابة شخصين. الله يشفي المصابين، وأنا متاح تمامًا لأي تحقيق من الجهات المختصة، ومستعد للإجابة عن أي سؤال".

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