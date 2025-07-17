هذا ما قاله زياد برجي بعد عزاء شقيقه!

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بعد انتهاء مراسم وداع شقيقه الراحل محمد حسني البرجي، عبّر الفنان اللبناني زياد برجي عن امتنانه العميق لكل من دعمه خلال هذه المحنة الأليمة، موجهًا كلمات شكر لكل من قدّم له التعزية وشارك حزنه سواء بالحضور أو برسالة أو عبر منصات التواصل.

كتب برجي عبر حسابه الرسمي على منصة "X": من كل قلبي بتوجه بالشكر والامتنان لكل شخص وقف حدي بهالظرف الصعب، ولكل حدا شاركني وجعي بوفاة أخي محمد، من أهل الفن والصحافة والجهات الرسمية والسياسية والأمنية والأصدقاء والمحبين، سواء بالحضور أو عبر رسالة أو اتصال أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن شاء الله ما منتشارك غير بالأفراح.

وأقيمت مراسم العزاء يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 يوليو/تموز الحالي، في جمعية التخصص والتوجيه العلمي – الرملة البيضاء، وشهدت حضورًا واسعًا من نجوم الفن اللبناني والعربي، إذ رصدت عدسات الكاميرات كلًا من ناصيف زيتون، دانييلا رحمة، وباسم مغنية، وائل جسار، محمد الأحمد، عاصي الحلاني، وغيرهم، في لفتة دعم وتضامن مع برجي في مصابه الأليم.

كان برجي قد نعى شقيقه الراحل بكلمات مؤثرة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ناشرًا ورقة النعي ومرفقًا إياها بتعليق مقتضب جاء فيه: أخي الغالي محمد في ذمة الله.

وسارع عدد من النجوم والمشاهير إلى تقديم التعازي للفنان اللبناني، ومن بينهم الفنانة نانسي عجرم التي كتبت في تعليق على منشوره: خسارة كبيرة! الله يعطيك الصبر زياد لك وللعائلة، ويرحم محمد.



