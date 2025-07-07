بعد إبعادها عن مسرحيّتها... محامي ريتا حايك يخرج عن صمته!

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بعد أن نشرت الممثلة اللّبنانيّة ريتا حايك فيديو عبر صفحتها على "إنستغرام" تقول فيها إنّه تمّ إبعادها عن مسرحيّتها التي قدّمتها منذ عشر سنوات وأعادت تقديمها بنسخة جديدة مع الممثل بديع أبو شقرا، إلّا أنّ نسخة أخرى ستعرض خارج لبنان حملت فريق العمل نفسه باستثنائها واستبدالها بالممثّلة رولا بقسماتي، ما أثار غضب الجمهور.

وعلى إثره، صدر بيان عن محامي ريتا حايك، كابي جرمانوس، يردّ فيه على بيان المخرج جاك مارون عن الفنانة ريتا الحايك، وردًا على المزاعم الصادرة عن المخرج جاك مارون، والتي لا تعدو كونها مجموعة من المغالطات، لا هدف لها سوى التهرّب من حقيقة دامغة وتبرير أفعال لا تمتّ إلى المناقبية المهنية أو حسن التعاطي بصلة، وقد ألحقت بموكلتنا أضرارًا مادية ومعنوية جسيمة، يهمنا أن نوضح ما يلي:

أولاً: نسأل المخرج جاك مارون: من هم صناع عمل “فينوس”؟ ومن هم أصحاب الحقوق الفكرية والأدبية فيه؟

فليبرز لنا حضرته أي مستند قانوني يثبت له أية حقوق ملكية فكرية أو أدبية في ما أسماه زورًا “فينوس اللبنانية”، وهي ليست سوى محاولة فاشلة لابتداع واقع قانوني غير قائم، بهدف طمس الحقيقة. وهذه الحقيقة، التي يدركها المخرج تمامًا، هي أن موكلتنا كانت المبادرة إلى طرح فكرة اقتباس مسرحية “Venus” العالمية، وهي تحتفظ بجميع الأدلة والمستندات التي تثبت ذلك.

ثانيًا: إن ما يسمى بـ”فينوس اللبنانية” ليس إلا هرطقة قانونية ومخالفة صريحة، جاءت لتغطية استغلال إسم موكلتنا وشهرتها الفنية، علمًا أن لها الدور الأساسي في نجاح هذا العمل.

ثالثًا: إن تصرفات المخرج الكيدية، وسوء إدارته، وما نتج عنها من محاولات هدر حقوق موكلتنا، طرحت علامات استفهام متكررة وجهتها موكلتنا إليه وإلى فريقه خلال عدة اجتماعات ولقاءات. إلا أن المخرج أصرّ على موقفه السلبي، وتنكره للحقوق، وابتداع روايات وهمية، ما اضطرها إلى اتخاذ قرارها بعدم المشاركة في العمل، وذلك قبل انطلاقه بما لا يقل عن شهرين.

رابعًا: رغم ذلك، استمر المخرج في الترويج للعمل ضمن جولة عالمية، ووقّع عقودًا استغل خلالها شهرة الموكلة حتى اللحظة الأخيرة، عبر نشر صورتها في الإعلانات التسويقية الخاصة بالعمل، على الرغم من علمه اليقين بإعلانها الرسمي عدم المشاركة، بسبب سلوكه غير السليم.

ختامًا، تؤكد موكلتنا أنها كانت ولا تزال حريصة على المصداقية والنزاهة في تعاملها، ووفية لمبادئها، وصادقة مع جمهورها ومتابعيها. وإزاء ما تقدّم، وجدت نفسها مجبرة على سلوك المسار القانوني اللازم، في لبنان وفي أي دولة يُعرض فيها العمل، بهدف ترتيب المسؤوليات كافة، وتحصيل حقوقها المشروعة."