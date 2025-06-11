لأول مرة .. هكذا علق عاصي الحلاني على إنفصال ابنته ماريتا!

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علق النجم اللبناني عاصي الحلاني لأول مرة على طلاق ابنته ماريتا الحلاني من المنتج الفني كميل أبي خليل، والذي تم مؤخرًا وتداولته الكثير من المواقع والصفحات الفنية اللبنانية.

وجاء هذا الانفصال بعد أقل من عامين على زواجهما، وكان ذلك بعد حذف ماريتا جميع الصور التي تجمعها بكميل من حساباتها الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي.

علق الفنان عاصي الحلاني لأول مرة على إنفصال ابنته ماريتا عن زوجها خلال تصريحات تلفزيونية، حيث قال : "الحياة هي قسمة ونصيب.. ثمة أزواج يكملون مع بعضهم والبعض الآخر لا يحالفهم الحظ وكل انسان يفعل ما يراه مناسبا

تأكيدات من المقربين على الانفصال

وكانت العديد من المصادر المقربة من الطرفين قد أكدت خبر الانفصال بين ماريتا الحلاني وكميل أبي خليل والذي تم في هدوء تام وتفاهم بين الطرفين وبدون حدوث أي مشكلة، فيما لم تكشف المصادر عن الأسباب التي أدت إلى انفصال ماريتا وكميل، لاسيما وأنهما تزوجا بعد قصة حب جمعتهما، فيما ينتظر المتابعين تطورات القصة والتي سيتظهر خلال الأيام المقبلة.

يذكر أن ماريتا الحلاني، كانت قد احتفلت بزفافها على كميل أبي خليل في شهر يونيو عام 2023 وسط أجواء مبهجة بحضور الأسرة والأصدقاء من مشاهير الفن والإعلام، وخطفت ماريتا الأنظار بإطلالتها الرقيقة في حفل الزفاف، والتي شبهها البعض بإطلالة الأميرات، ودخلت إلى حفل الزفاف وهي ممسكة بيد والدها، وعلامات الفرح والسعادة تعلو وجهها.