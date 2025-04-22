إعتراف مُثير للجدل.. إليكم ما كشفه ممثل شهير بشأن علاقته بزوجته اللبنانيّة!

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كشف النجم العالمي جورج كلوني عن سر غير متوقع في زواجه من المحامية أمل علم الدين، في تصريحات مثيرة للدهشة، حيث أكد أنهما لم يتشاجرا ولو لمرة واحدة طوال عشر سنوات من الزواج.

وظهر كلوني مؤخرا على برنامج CBS Mornings، حيث استرجع ذكرياته قائلا: "أتذكر عندما كنا هنا معك من قبل وقلنا إننا لم نتشاجر أبدا. وما زلنا لم نتشاجر حتى اليوم. في الحقيقة، نحن نحاول أن نجد شيئا نختلف عليه".

وأضاف بتأثر: "أشعر أنني أكثر رجل محظوظ في العالم لأنني التقيت بهذه المرأة الاستثنائية. كأنني فزت بالجائزة الكبرى في الحياة. لا يمر يوم دون أن أشعر بالامتنان لهذه النعمة".

وعن حياتهما الأسرية، قال كلوني: "أطفالنا في السابعة من العمر الآن، وهي مرحلة رائعة. إنهم فضوليون ومضحكون. ككل والدين، نعتقد أن أطفالنا مميزون، لكنهم حقا يجعلوننا نضحك كل يوم".