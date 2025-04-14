"انتحاري" من الجمهور يهاجم سيرين عبد النور والأمن يتدخّل

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تعرّضت النجمة سيرين عبد النور لموقف يتكرر باستمرار مع النجوم في حفلها الأخير في الأردن بعد محاولة شاب من محبيها اقتحام المسرح للالتقاط صورة معها وتصدّي أحد رجال الأمن له بالقوة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عفوياً لشاب من الحضور باغت حارس الأمن ودفعه بقوة للصعود إلى خشبة المسرح والتقاط صورة تذكارية مع سيرين، إلا أن الحارس منعه من ذلك وحاول إبعاده بالقوة وأوقعه على الأرض، فتدخلت سيرين بسرعة وأوقفت الموسيقى وطلبت من الحارس التوقّف عن صدّ الشاب.

وعبّرت الفنانة اللبنانية عن انزعاجها من رد فعل الحارس، وحاولت بطريقة عفوية إبعاده عن المسرح، وأمسكت بيد الشاب وسمحت له بالصعود الى المسرح وهي تقول له باستغراب ودهشة "إنت انتحاري!"... وحرص الشاب على حمل صورة كبيرة قديمة تجمعه بسيرين من إحدى حفلاتها.