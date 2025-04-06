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بالصورة: الموت يفجع ممثلة لبنانية شهيرة!

6
APRIL
2025
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توفيت عائدة علي قرفلي والدة الممثلة اللبنانية كارمن لبس التي شاركت الخبر الحزين من خلال ورقة نعوة عبر صفحتها الشخصية على منصة “اكس”.

واكتفت كارمن لبس بالتعليق على ورقة النعوة من خلال كتابة “امي” مع وضع قلوب مكسورة، للإشارة إلى الى حالة الحزن التي تمر بها.

وساند العديد من المشاهير لبس، بسبب المصاب الأليم، وكتبت نادين نسيب نجيم: “حبيب قلبي يا كارمن، الله يرحمها وتكون نفسها بالسما، المسيح قام”.

وكتبت ماغي بو غصن: “الله يرحما، نفسا بالسما”، وأيضاً دانييلا رحمة التي كتبت: “الله يرحمها  ويصبر قلبك كارمن، نفسها بالسما”، ونوال الزغبي كتبت: “الله يرحمها ونفسها تكون بالسما”.

ويحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الاثنين 7 الجاري في كنيسة مار تقلا – جل الديب.

تقبل التعازي يوم الاثنين قبل الدفن وبعده في صالة الكنيسة من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 6 مساءً ويم الثلاثاء من الساعة 2 بعد الظهر وحتى الساعة 6 مساءً.

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