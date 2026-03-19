ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس بدعم من تراجع الدولار بعد أن لامست لفترة وجيزة أدنى مستوى لها في أكثر من شهر، إلا أن المكاسب جاءت محدودة بسبب تبني مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) موقفا يميل للتشديد النقدي مما قلص من توقعات خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.



وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.8% إلى 4856.82 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:15 بتوقيت غرينتش، بعد أن انخفض في وقت سابق من اليوم إلى أدنى مستوى له منذ السادس من فبراير/شباط. وهبطت الأسعار 3.7% أمس الأربعاء.



وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.8% إلى 4858.60 دولار، نقلاً عن وكالة "رويترز".



ونزل الدولار مما يجعل الذهب المسعر به أرخص لحائزي العملات الأخرى.



وقال كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم تريد تيم ووترر: "توقف زخم الدولار اليوم، مما سمح للذهب بالبدء في استعادة عافيته، وإن كان ذلك بوتيرة متواضعة".



وأضاف "كانت توقعات خفض أسعار الفائدة الأميركية حجر الزاوية في صعود الذهب، لكن ارتفاع أسعار النفط أضعف الآمال في التيسير النقدي، مما أدى إلى حد ما إلى سحب البساط من تحت أسعار الذهب".



وارتفع سعر النفط إلى ما يزيد عن 110 دولارات للبرميل بعد أن هاجمت إيران عدة منشآت طاقة في أنحاء الشرق الأوسط عقب ضربة استهدفت حقل غاز بارس الجنوبي بها، مما فاقم من مخاوف التضخم.



وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 9% منذ انطلاق الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير/شباط، وذلك بضغط من قوة الدولار الذي برز كأحد أبرز الرابحين في السباق على الملاذات الآمنة.



وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.5% إلى 76.52 دولار للأونصة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6% إلى 2035.25 دولار. وصعد البلاديوم 1.2% إلى 1492.25 دولار.

