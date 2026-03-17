سعر الذهب يرتفع
17 March 2026
26 secs ago
source: tayyar.org
ارتفع سعر الذهب بشكل طفيف اليوم الثلاثاء مدعوما بتراجع المخاوف من استمرار تعطل شحنات النفط لوقت طويل، فيما يقيم المستثمرون التداعيات الاقتصادية للصراع في الشرق الأوسط قبيل سلسلة من قرارات السياسة النقدية التي ستتخذها البنوك المركزية هذا الأسبوع.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 5023.19 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:51 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل نيسان 0.5% إلى 5027.20 دولار، وفق وكالة "رويترز".
وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في "تيستي لايف" إيليا سبيفاك: "تراجعت أسعار الذهب في أول 24 ساعة من التداول هذا الأسبوع. ويبدو أن ذلك يعكس رد الفعل الإيجابي للأسواق على تصريحات وزير الخارجية الإيراني... وردا على ذلك، تراجع سعر النفط الخام... وتخلى الدولار عن بعض مكاسبه الأخيرة مع ارتفاع الأسهم".
وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الاثنين إن مضيق هرمز ليس مغلقا أمام الجميع، في حين أبحرت بعض السفن عبر الممر الحيوي.
ومع ذلك، حافظ النفط على سعره فوق 100 دولار للبرميل، إذ أبقت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المضيق مغلقا إلى حد بعيد، مما أدى إلى تقطع السبل بالناقلات لأسابيع في أكبر اضطراب تشهده الإمدادات العالمية على الإطلاق.
وكرر الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوته للدول للمساعدة في فتح الممر، واشتكى من عدم استعداد أي منها لتقديم المساعدة.
وتؤدي أسعار النفط المرتفعة إلى تأجيج التضخم من خلال رفع تكاليف النقل والإنتاج. وفي حين يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز الأصول المدرة للعائد، مما يضعف الطلب على المعدن الأصفر.
وقال سبيفاك "تظل متابعة الأخبار المتعلقة بالحرب بين الولايات المتحدة وإيران وتأثيرها على النفط الخام عاملا رئيسيا، لكن يحتمل بشدة أن يكون الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) عاملا محفزا أيضا. وقد يضعف الذهب إذا اتخذ البنك المركزي نبرة تشديد نسبي".
اجتماعات مرتقبة للبنوك المركزية
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الثاني على التوالي عندما يعلن بيانه الخاص بالسياسة النقدية غدا الأربعاء.
وتجتمع أيضا البنوك المركزية في بريطانيا ومنطقة اليورو واليابان وأستراليا وكندا وسويسرا والسويد هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ بدء الحرب على إيران.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 81.28 دولار للأونصة. وزاد البلاتين في المعاملات الفورية 2.2% إلى 2161.35 دولار، وارتفع البلاديوم 1.4% إلى 1620.45 دولار.
Just in
08 :30
خاص - التفاوض غطاء للحرب أم بداية نهايتها؟! تتمة
08 :27
بالصور - العملية البرية الإسرائيلية.. فرق خاصة تدخل جنوب لبنان! تتمة
08 :09
الجيش الإسرائيلي: قوات من الفرقة 36 بدأت منذ أيام تنفيذ عمليات برية محدودة في جنوب لبنان
08 :05
غارة إسرائيلية عنيفة إستهدفت عريض بلدة دبين قضاء مرجعيون
08 :03
توتر في عين التينة (الديار) تتمة
07 :51
إعلام إيراني: الحرس الثوري يلقي القبض على 10 أجانب بتهمة التجسس في شمال شرق البلاد
