تراجع أسعار الذهب
-
12 March 2026
-
24 secs ago
-
-
source: tayyar.org
-
انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين جدد ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم وقلص الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.
بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 5165.73 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.2% إلى 5171.40 دولار.
وزاد الدولار 0.2% مما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية مثل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وفقاً لوكالة "رويترز".
وقالت إيران إن على العالم أن يستعد لارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل بعد أن هاجمت قواتها سفنا تجارية أمس الأربعاء، في حين أوصت وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن احتياطيات استراتيجية ضخمة للتخفيف من حدة واحدة من أسوأ صدمات النفط منذ السبعينيات.
وقفزت أسعار النفط في بداية التداول مما زاد من ضغوط التضخم إذ لا تزال الإمدادات من الخليج محدودة وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.
وذكرت مصادر أن إيران زرعت نحو 12 لغما في مضيق هرمز، وهي خطوة من شأنها زيادة الجهود الرامية إلى إعادة فتح الممر المائي تعقيداً.
ويعد المضيق طريقاً رئيسياً لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.
وتسبب القتال في إغلاق مضيق هرمز فعليا مما ترك الناقلات عالقة لأكثر من أسبوع وأجبر المنتجين على تعليق الإنتاج مع اقتراب سعة التخزين من الحد الأقصى.
وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3% في فبراير/شباط، بما يتماشى مع التوقعات مقارنة بزيادة 0.2% في يناير/كانون الأول. وصعد المؤشر 2.4% منذ بداية العام حتى فبراير/شباط تماشيا مع التوقعات أيضاً.
ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير غداً الجمعة بعد تأخرها.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 85.82 دولار للأونصة. وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2175.32 دولار وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1646.17 دولار.
-
Just in
-
09 :23
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني! تتمة
-
09 :17
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش تتمة
-
09 :14
مضيق هرمز قد يتحول لمنطقة خطرة جدا (العربية) تتمة
-
09 :08
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى (المدن) تتمة
-
09 :06
باريس عاجزة عن تحقيق اختراق في الملف اللبناني (الشرق الأوسط) تتمة
-
08 :53
وزارة الكهرباء الكويتية: 6 خطوط لنقل الكهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن التصدي للمسيرات
-
-
Other stories
-
-
-
تذبذب عوائد سندات اليورو وسط ترقب المستثمرين تقلبات أسعار النفط
-
وزيرة المالية البريطانية تتعهد بتخفيف أثر صراع الشرق الأوسط على المستهلكين
-
في ظل توتر الشرق الأوسط.. أفولتا السويسرية تسجل مبيعات دون المتوقع
-
«بوينغ» توقع صفقة مع إسرائيل لتوريد 5 آلاف قنبلة ذكية
-
حرب إيران.. هل تشكل متنفساً للنفط الروسي؟
-
سوق العملات في حالة ترقب شديد مع تأثير حرب إيران على المعنويات
-
شركات الطيران ترفع أسعار تذاكر السفر مع ارتفاع تكاليف الوقود
-
تطمينات ترامب تُبرد أسعار النفط.. فإلى أي مدى يستمر ذلك؟
-
استقرار الدولار عالمياً بعد تلميح ترمب إلى قرب انتهاء الحرب مع إيران
-
مسؤول بقطاع الطاقة في الخليج: وقف الحرب هو السبيل الوحيد لإعادة فتح هرمز
-
أسعار الغاز في أوروبا تتراجع 15 % بعد تصريحات ترمب بشأن الحرب
-
الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار مخاوف التضخم
-
اليابان: وكالة الطاقة الدولية طالبت بـ«سحب منسق» للمخزونات
-
انخفاض ثقة المستثمرين في منطقة اليورو وسط حرب إيران
-
ماكرون يؤكد التحضير لمهمة «دفاعية بحتة» لإعادة فتح مضيق هرمز
-
هل يواصل الذهب نزيف الخسائر أمام سطوة الدولار والنفط؟
-
محكمة تلزم الحكومة الأميركية برد رسوم غير قانونية للشركات
-
الدولار يرتفع مع وصول أسعار النفط إلى عتبة 120 دولارا بسبب الحرب
-
قفزة تاريخية.. النفط يقترب من 120 دولارا للبرميل!
-
الزراعة: لا مبرّر لغلاء الخضار (بالصور)
-
-
Just in
-
09 :23
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني! تتمة
-
09 :17
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش تتمة
-
09 :14
مضيق هرمز قد يتحول لمنطقة خطرة جدا (العربية) تتمة
-
09 :08
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى (المدن) تتمة
-
09 :06
باريس عاجزة عن تحقيق اختراق في الملف اللبناني (الشرق الأوسط) تتمة
-
08 :53
وزارة الكهرباء الكويتية: 6 خطوط لنقل الكهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن التصدي للمسيرات
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
حسن خليل عن "القائد العاقل": إرفعوا أيديكم عن الجيش اللبناني!
-
-
-
12 March 2026
-
فارس سعيد: المطلوب الإلتفاف الوطني حول الجيش
-
-
-
12 March 2026
-
خبراء يحددون أسوأ أوقات اليوم لتناول الوجبات السكرية
-
-
12 March 2026
-
مضيق هرمز قد يتحول لمنطقة خطرة جدا
-
-
-
12 March 2026
-
أسعار النفط تعاود الارتفاع فوق 100 دولار مع تصاعد التوترات
-
-
12 March 2026
-
معركة تغيير المعادلات: من المواجهة المحدودة إلى الحرب الكبرى
-
-
-
12 March 2026
-
باريس عاجزة عن تحقيق اختراق في الملف اللبناني
-
-
-
12 March 2026
-
يدفعها من ماله الخاص.. "هدية غريبة" من ترامب تثير التساؤلات
-
-
-
12 March 2026
-
مخاوف من مواجهة شاملة واجتياح إسرائيلي يتجاوز الليطاني
-
-
-
12 March 2026
-
كم بلغت تكلفة الأسبوع الأول من الحرب مع إيران؟
-
-
-
12 March 2026