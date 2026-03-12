انخفضت أسعار الذهب اليوم الخميس تحت ضغط ارتفاع الدولار، في حين جدد ارتفاع أسعار النفط المخاوف بشأن التضخم وقلص الآمال في خفض أسعار الفائدة على المدى القريب.



بحلول الساعة 01:03 بتوقيت غرينتش، هبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 5165.73 دولار للأونصة. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان 0.2% إلى 5171.40 دولار.



وزاد الدولار 0.2% مما جعل السلع المقومة بالعملة الأميركية مثل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وفقاً لوكالة "رويترز".



وقالت إيران إن على العالم أن يستعد لارتفاع سعر النفط إلى 200 دولار للبرميل بعد أن هاجمت قواتها سفنا تجارية أمس الأربعاء، في حين أوصت وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن احتياطيات استراتيجية ضخمة للتخفيف من حدة واحدة من أسوأ صدمات النفط منذ السبعينيات.



وقفزت أسعار النفط في بداية التداول مما زاد من ضغوط التضخم إذ لا تزال الإمدادات من الخليج محدودة وسط الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران.



وذكرت مصادر أن إيران زرعت نحو 12 لغما في مضيق هرمز، وهي خطوة من شأنها زيادة الجهود الرامية إلى إعادة فتح الممر المائي تعقيداً.



ويعد المضيق طريقاً رئيسياً لشحنات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.



وتسبب القتال في إغلاق مضيق هرمز فعليا مما ترك الناقلات عالقة لأكثر من أسبوع وأجبر المنتجين على تعليق الإنتاج مع اقتراب سعة التخزين من الحد الأقصى.



وبالنسبة للبيانات الاقتصادية، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة 0.3% في فبراير/شباط، بما يتماشى مع التوقعات مقارنة بزيادة 0.2% في يناير/كانون الأول. وصعد المؤشر 2.4% منذ بداية العام حتى فبراير/شباط تماشيا مع التوقعات أيضاً.



ويترقب المستثمرون الآن صدور بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر يناير غداً الجمعة بعد تأخرها.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 85.82 دولار للأونصة. وارتفع سعر البلاتين في المعاملات الفورية 0.3% إلى 2175.32 دولار وزاد البلاديوم 0.6% إلى 1646.17 دولار.

