

ارتفع سعر برميل النفط بنسبة 30% الاثنين متجاوزا 115 دولارا، وهي قفزة تاريخية ناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المتواصلة في الشرق الأوسط والحصار المستمر لمضيق هرمز.



وقرابة الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 30.04% ليصل إلى 118.21 دولارا للبرميل. كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال 27.54% ليصل إلى 118.22 دولارا للبرميل.



وفيما يقلق الارتفاع غير المسبوق في الأسعار قادة العالم ويؤثر على المستهلكين الأميركيين، رد الرئيس دونالد ترامب بسرعة على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" قائلا إن "أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بسيط جدا يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم".

