قفزة تاريخية.. النفط يقترب من 120 دولارا للبرميل!
09 March 2026
09 March 2026
source: tayyar.org
ارتفع سعر برميل النفط بنسبة 30% الاثنين متجاوزا 115 دولارا، وهي قفزة تاريخية ناجمة عن الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران المتواصلة في الشرق الأوسط والحصار المستمر لمضيق هرمز.
وقرابة الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط 30.04% ليصل إلى 118.21 دولارا للبرميل. كما ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال 27.54% ليصل إلى 118.22 دولارا للبرميل.
وفيما يقلق الارتفاع غير المسبوق في الأسعار قادة العالم ويؤثر على المستهلكين الأميركيين، رد الرئيس دونالد ترامب بسرعة على شبكته الاجتماعية "تروث سوشيال" قائلا إن "أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بسيط جدا يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم".
08 :00
وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديدات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران
07 :56
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: الصواريخ والمقاتلات الأميركية تهاجمنا من دول الجوار ما يهدد الأمن الإقليمي
07 :47
التحكم المروري: 6 حوادث وقتيلان و4 جرحى خلال الـ 24 ساعة الماضية
07 :46
ترامب: أسعار النفط ستنخفض.. الحمقى فقط هم من يفكرون بطريقة مختلفة! (Skynews) تتمة
07 :35
الجيش الإسرائيلي: نشن هجمات على مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية ومقرات قوات الأمن الداخلي والباسيج في إيران
07 :26
الدفاع السعودية: اعتراض وتدمير مسيّرة شرق منطقة الجوف
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
09 March 2026
