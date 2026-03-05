في ظلّ تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط واتساع رقعة المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، سجّلت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا خلال تعاملات الخميس، مدفوعة بتراجع الدولار وتزايد إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة في أوقات الاضطرابات.

فقد صعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة ليصل إلى 5176.69 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:01 بتوقيت غرينتش. كما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان بنسبة 1 في المئة إلى 5186.30 دولار.



وجاء هذا الارتفاع بالتزامن مع تراجع طفيف في الدولار، ما جعل الذهب المسعّر بالعملة الأميركية أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى، وهو ما يعزّز الطلب عليه في الأسواق العالمية.



ويتزامن ذلك مع اتساع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران بشكل حاد أمس الأربعاء، بعدما أغرقت غواصة أميركية سفينة حربية إيرانية قبالة سواحل سريلانكا، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 80 شخصًا. وفي تطور آخر، أعلنت الدفاعات الجوية التابعة لحلف شمال الأطلسي تدمير صاروخ باليستي إيراني أُطلق باتجاه تركيا.



ويُنظر إلى الذهب تقليديًا على أنه أحد أبرز أصول الملاذ الآمن في أوقات الأزمات، وقد ارتفع بنحو 20 في المئة منذ بداية العام حتى الآن، مسجّلًا مستويات قياسية متتالية في ظل تزايد الضبابية السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.



وفي موازاة ذلك، يترقّب المستثمرون صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، إضافة إلى تقرير الوظائف الأميركية لشهر شباط المرتقب صدوره غدًا الجمعة، لما قد يحمله من مؤشرات على اتجاهات السياسة النقدية والاقتصاد الأميركي.



أما في سوق المعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 في المئة لتصل إلى 84.43 دولار للأوقية. كما صعد البلاتين بنسبة 2.1 في المئة إلى 2193.65 دولار، فيما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.5 في المئة إلى 1683 دولارًا.

