ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس بدعم انخفاض الدولار وزيادة الطلب على أصول الملاذ الآمن في ظل الضبابية التي تكتنف سياسة الرسوم الجمركية الأميركية والمحادثات بين الولايات المتحدة وإيران.وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 5183.85 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:58 بتوقيت غرينتش. وسجلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء أعلى مستوى لها في أكثر من ثلاثة أسابيع.وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 0.5% إلى 5200.50 دولار، وفقاً لوكالة "رويترز".