أسعار الذهب تنخفض!
19 February 2026
27 mins ago
source: tayyar.org
انخفضت أسعار الذهب اليوم، بعد ارتفاعها بأكثر من اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، في وقت ارتفع فيه الدولار قبل صدور تقرير مهم للتضخم يمكن أن يوفر المزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، بحسب "رويترز".
وتراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4961.57 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0112 بتوقيت غرينتش بعد ارتفاعها 2.1 بالمئة في الجلسة السابقة.
Just in
08 :48
نيويورك تايمز: هناك خطط بتوجيه "ضربة شديدة" على مدى عدة أيام بهدف دفع إيران إلى تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات
08 :46
راصد الزلازل الهولندي يحذر من ظاهرة تحدث مرة كل 36 عاماً (العربية) تتمة
08 :42
رويترز: لجنة إدارة غزة غير راضية عما تقوم به حماس
08 :39
الجيش الأميركي يبلغ ترامب جاهزيته لضرب إيران ابتداء من السبت (Skynews) تتمة
08 :36
زلزال يضرب جنوب إيران تتمة
08 :10
ترامب يهدد وإسرائيل تستعد! تتمة
