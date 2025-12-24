living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب يسجّل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة

24
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سجل الذهب سعرا قياسيا جديدا الأربعاء متجاوزا 4500 دولار للأونصة، في سوق مدفوعة بمخاطر جيوسياسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا ومع توقع مواصلة الاحتياطي الفدرالي الأميركي خفض معدلات الفائدة خلال السنة المقبلة.

وارتفع سعر الذهب إلى 4519.78 دولارا لكل 31,1 غراما، بعدما قفز سعره بأكثر من 70% منذ مطلع العام 2025.

كذلك، بلغ سعر الفضة والنحاس أيضا مستويات قياسية جديدة الثلاثاء، فيما سجل البلاتين أعلى مستوياته منذ أيار 2008.

ويعود ارتفاع أسعار المعادن جزئيا إلى تفاقم المخاطر الجيوسياسية بين واشنطن وكراكاس، مع تصريح الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين بأنه سيكون من "الحكمة" أن يتنحى نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو عن السلطة.

من جهة أخرى، يتوقع المستثمرون أن يواصل الاحتياطي الفدرالي خفض أسعار الفائدة في العام 2026، وذلك عقب البيانات الأخيرة التي أظهرت ضعف سوق العمل وتباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout