الذهب والفضة يتراجعان

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط قوة الدولار وبعد بيانات أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4319.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:47 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4346.70 دولار.

وتراجعت الفضة كذلك في المعاملات الفورية 1% إلى 64.79 دولار للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 دولار يوم الأربعاء، وفقاً لـ "رويترز".

وقفزت الفضة 125% منذ بداية العام وحتى الآن متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 65%.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، لكن الأسر لا تزال تواجه تحديات فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف وسط تزايد أسعار سلع وخدمات أساسية.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل عن المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عند 3.1%.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الآونة الأخيرة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام. وعادة ما تتجه الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب إلى الارتفاع عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1924.59 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاماً أمس الخميس، وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 1677.68 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريباً أمس الخميس.