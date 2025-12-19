living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب والفضة يتراجعان

19
DECEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة وسط قوة الدولار وبعد بيانات أظهرت ارتفاعاً أقل من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة، الأمر الذي قلل من جاذبية المعدن النفيس كأداة تحوط ضد التضخم.

وهبط الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4319.07 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:47 بتوقيت غرينتش، ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.4% إلى 4346.70 دولار.

وتراجعت الفضة كذلك في المعاملات الفورية 1% إلى 64.79 دولار للأونصة، بعد أن لامست أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 66.88 دولار يوم الأربعاء، وفقاً لـ "رويترز".

وقفزت الفضة 125% منذ بداية العام وحتى الآن متفوقة على الذهب الذي سجل ارتفاعاً سنوياً بنسبة 65%.

واستقر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوع، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وارتفعت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في نوفمبر/تشرين الثاني على أساس سنوي، لكن الأسر لا تزال تواجه تحديات فيما يتعلق بالقدرة على تحمل التكاليف وسط تزايد أسعار سلع وخدمات أساسية.

وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة ارتفعت 2.7% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني، وهو ما يقل عن المعدل الذي توقعه خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم عند 3.1%.

وخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في الآونة الأخيرة الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية للمرة الثالثة والأخيرة هذا العام. وعادة ما تتجه الأصول التي لا تدر عوائد مثل الذهب إلى الارتفاع عندما تنخفض أسعار الفائدة.

وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.5% إلى 1924.59 دولار بعد أن لامس أعلى مستوى له في أكثر من 17 عاماً أمس الخميس، وانخفض البلاديوم 1.1% إلى 1677.68 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى له في ثلاث سنوات تقريباً أمس الخميس.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout