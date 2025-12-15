ارتفاع أسعار الذهب واستقرار الفضة بعد زيادة قياسية

A + A -

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة الأميركية، في حين استقرت أسعار الفضة بعد ارتفاع قياسي الأسبوع الماضي.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 4313.08 دولار للأونصة بحلول الساعة 01:19 بتوقيت غرينتش. وكان قد سجل أعلى مستوى له منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول يوم الجمعة.

وتجاوزت مكاسب الذهب 64% منذ بداية العام محطما العديد من الأرقام القياسية، مما يجعله أحد أفضل الأصول أداء في عام 2025، وفقاً لوكالة "رويترز".

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.39 % إلى 4344.80 دولار للأونصة اليوم الاثنين.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بشكل طفيف مما زاد من جاذبية اقتناء الذهب الذي لا يدر عائدا.

وخفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام يوم الأربعاء، لكنه أبدى حذرا تجاه إجراء المزيد من التخفيضات في ظل استمرار التضخم وعدم وضوح توقعات سوق العمل.

وقال مسؤولان في مجلس الاحتياطي الاتحادي، عارضا خفض سعر الفائدة، إن التضخم لا يزال مرتفعا للغاية بحيث لا يبرر خفض تكاليف الاقتراض، واستشهدا بنقص البيانات الرسمية الحديثة حول وتيرة ارتفاع الأسعار.

ويتوقع المستثمرون حاليا خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل، ويمكن أن يقدم تقرير الوظائف غير الزراعية الأميركي الأسبوع المقبل مؤشرات إضافية حول مسار السياسة النقدية المستقبلية لمجلس الاحتياطي.

وعادة ما تميل الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب إلى الانتعاش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 62.02 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 64.64 دولار يوم الجمعة قبل أن تغلق على انخفاض حاد.

وارتفعت أسعار الفضة بنحو 6% الأسبوع الماضي ليصل إجمالي مكاسبها منذ بداية العام إلى 115% مدفوعة بانخفاض المخزونات وقوة الطلب الصناعي وإدراجها ضمن قائمة المعادن الحيوية الحرجة في الولايات المتحدة.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1741.82 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.4% إلى 1493.40 دولار للأونصة.