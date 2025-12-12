living cost indicators
الذهب قرب أعلى مستوى في 7 أسابيع والفضة تقترب من ذروة قياسية

12
DECEMBER
2025
استقرت أسعار الذهب قرب أعلى مستوى في سبعة أسابيع اليوم الجمعة، مدعومة بتوقع مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة العام المقبل بعدما خالف مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) رهانات التشديد النقدي في السوق، بينما حامت الفضة قرب الذروة القياسية التي سجلتها أمس.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4275.44 دولار للأونصة بحلول الساعة 02:36 بتوقيت غرينتش، لكنه يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي 1.8% بعد أن سجل أعلى مستوى منذ 21 أكتوبر/تشرين الأول أمس الخميس. وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 4306.20 دولار.

ويتجه الدولار لتحقيق ثالث انخفاض أسبوعي على التوالي، مما يجعل المعدن الأصفر أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى، وفقاً لـ "رويترز".

وقالت سوني كوماري المحللة في إيه.إن.زد: "يبدو الذهب في وضع إيجابي جداً والمستثمرون يستقون التوجيه من حقيقة أن السوق لا تزال تتوقع خفضين لأسعار الفائدة العام المقبل".

وأصدر مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، وسط حالة من الانقسام، قراره الثالث هذا العام بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس، ورأى المستثمرون أن بيانه وتعليقات رئيسه جيروم باول أقل ميلاً للتشديد النقدي، مع إشارة المسؤولين إلى أن أي خفض آخر سيستند إلى علامات أوضح على انحسار التضخم وتباطؤ سوق العمل.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكبر قدر في أربع سنوات ونصف السنة تقريباً الأسبوع الماضي، ولكن لم ينظر إلى هذه القفزة على أنها تشير إلى تراجع ملموس في أوضاع سوق العمل. وتميل الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب إلى الانتعاش عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة، وينتظر المستثمرون الآن تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة الذي يصدر الأسبوع المقبل للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار سياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 63.84 دولار للأونصة، بعد أن سجلت مستوى قياسياً عند 64.31 دولار أمس الخميس، وتتجه نحو تحقيق مكاسب أسبوعية 9.2%.

وارتفع سعر الفضة لأكثر من المثلين هذا العام، مدعوماً بالطلب الصناعي القوي وتراجع المخزونات وإدراجها على قائمة المعادن الحرجة في الولايات المتحدة. وزاد البلاتين 0.2% إلى 1698.45 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.9% إلى 1512.0 دولار. ويتجه كلاهما لتسجيل ارتفاع أسبوعي.

العربية
{{article.title}}
