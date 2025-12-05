أسعار الذهب تستقر قبل صدور بيانات أميركية مهمة

A + A -

استقرت أسعار الذهب اليوم الجمعة بعدما محا ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية تأثير ضعف الدولار، وسط ترقب المستثمرين لبيانات رئيسية للتضخم للحصول على مؤشرات حول مسار مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) قبل اجتماع الأسبوع المقبل.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4208.46 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:58 بتوقيت غرينتش، ويتجه لانخفاض أسبوعي 0.5%. وهبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.1% إلى 4237.70 دولار للأونصة.

وحومت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات بالقرب من أعلى مستوى لها في أكثر من أسبوعين، في حين تراجع الدولار وظل قرب أدنى مستوى له في خمسة أسابيع مقابل سلة من العملات، وفقًا لـ "رويترز".

وقال كونال شاه رئيس قسم الأبحاث لدى "نيرمال بانج كوموديتيز" :"السوق تنتظر محفزات جديدة يمكن أن تأتي في صورة ما سيفعله مجلس الاحتياطي الفيدرالي". وأوضح شاه أن عوائد سندات الخزانة المرتفعة تلعب دورها أيضاً في الضغط على أسعار الذهب.

وتوقع معظم الخبراء في استطلاع أجرته "رويترز" وشمل أكثر من 100 خبير اقتصاد أن يخفض "مجلس الاحتياطي الفيدرالي" سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي سيعقد يومي 9 و10 ديسمبر/كانون الأول. وعادة ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

ويترقب المستثمرون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر سبتمبر/أيلول، وهو مقياس التضخم المفضل لدى "مجلس الاحتياطي الفيدرالي"، والذي من المقرر أن يصدر في الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.5% إلى 57.40 دولار للأونصة بعد أن سجلت يوم الأربعاء مستوى قياسياً مرتفعاً عند 58.98 دولار، وتتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية. وانخفض البلاتين 0.4% إلى 1640.25 دولار ويتوجه لتسجيل خسارة أسبوعية، بينما زاد البلاديوم 0.9% إلى 1461.67 دولار ويتجه لإنهاء الأسبوع على ارتفاع.