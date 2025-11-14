living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الذهب يصعد في طريقه لمكاسب أسبوعية بفضل تراجع الدولار

14
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً اليوم الجمعة في طريقها لتحقيق مكاسب أسبوعية، مدعومة بتراجع الدولار، رغم أن المكاسب ظلت محدودة بسبب تصريحات لمسؤولين بمجلس الاحتياطي الفيدرالي بددت الآمال في خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.

بحلول الساعة 01:27 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 4180.57 دولار للأونصة. وحقق المعدن النفيس مكاسب بلغت 4.5% حتى الآن هذا الأسبوع.

إلا أن العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول تراجعت 0.3% إلى 4183.40 دولار للأونصة، وفقًا لـ "رويترز".

ويتجه مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل عملات منافسة، نحو انخفاض للأسبوع الثاني على التوالي مما يجعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى.

في غضون ذلك، يشير عدد متزايد من صانعي السياسات في البنك المركزي الأميركي إلى الإحجام عن التيسير النقدي. وعزوا ذلك إلى مخاوف من التضخم بعد خفضين لأسعار الفائدة هذا العام.

وفي الشهر الماضي، خفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس، لكن رئيسه جيروم باول دعا إلى توخي الحذر قبل تطبيق خفض آخر هذا العام، ومن أسباب ذلك نقص البيانات.

ويتوقع المتعاملون حالياً بنسبة 51% خفض سعر الفائدة ربع نقطة أساس الشهر المقبل، بانخفاض من 64% في الجلسة الماضية.

ويَميل الذهب الذي لا يدر عائداً إلى الازدهار في بيئة أسعار الفائدة المنخفضة وخلال حالات الضبابية الاقتصادية.

واستأنفت "الحكومة الأميركية" أنشطتها بعد إغلاق استمر 43 يوماً أثار قلق المستثمرين وعرقل تدفق البيانات الاقتصادية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 52.64 دولار للأونصة وصعد البلاتين 0.6% إلى 1589.80 دولار، وتقدم البلاديوم 0.6% إلى 1435.20 دولار.

العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout