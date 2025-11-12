living cost indicators
الإسترليني يتراجع مع صعود البطالة في بريطانيا إلى 5% في الربع الثالث

12
NOVEMBER
2025
تراجع الجنيه الإسترليني اليوم الثلاثاء، مع صعود البطالة في بريطانيا وتباطؤ نمو الأجور بالربع الثالث. وارتفع معدل البطالة إلى 5% من 4.8% وهو أعلى مستوى مسجل منذ الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير 2021.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية أن نمو الأجور البريطانية قد تباطأ في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر، وهي بيانات من شأنها أن تعزز التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل بنك إنجلترا الشهر المقبل.

وقال مكتب الإحصاءات إن نمو الأجور، باستثناء المكافآت، تباطأ بشكل طفيف إلى 4.6% في الربع الثالث من 2025 مقارنة بالعام السابق.

وتراجع الجنيه الإسترليني بنحو ربع سنت مقابل الدولار بعد صدور البيانات، التي توافقت مع رؤية بنك إنجلترا بأنه سيحتاج إلى مزيد من الأدلة على تراجع الضغوط التضخمية لتبرير خفض آخر لسعر الفائدة.

وكان استطلاع أجرته "رويترز" لآراء الاقتصاديين قد توقع في الغالب أن يبلغ النمو السنوي المنتظم للأجور 4.6% للفترة من يوليو إلى سبتمبر، وهو أضعف قليلاً من الزيادة المسجلة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس والبالغة 4.7%.

ويراقب بنك إنجلترا عن كثب نمو الأجور بحثاً عن مؤشرات على مدى احتمالية استمرار الضغوط التضخمية المحلية. وقد أبقى مسؤولو البنك على أسعار الفائدة عند 4% الأسبوع الماضي، وأشاروا إلى أنهم قد يقللون تكاليف الاقتراض في ديسمبر.

كما انخفض نمو الأجور باستثناء المكافآت في القطاع الخاص - وهو مقياس رئيسي لبنك إنجلترا - إلى 4.2% في الربع الثالث، كما توقع البنك المركزي في توقعات نشرت في بداية الشهر.

وأشارت العقود الآجلة لأسعار الفائدة يوم الإثنين إلى احتمال يبلغ حوالي 61% لخفض سعر الفائدة في الاجتماع المقبل لبنك إنجلترا في 18 ديسمبر، وفقاً لحسابات مجموعة بورصات لندن (LSEG).

