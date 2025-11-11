living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مؤشر الثروة العالمية: طوكيو أغنى مدينة في العالم

11
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

صنف مؤشر للثروة العالمية صدر حديثا مدينة طوكيو كأغنى مدينة في العالم، متقدمة على نيويورك ولندن ولوس أنجلوس.

وتمتلك العاصمة اليابانية ناتجا محليا إجماليا يبلغ 2.55 تريليون دولار، متقدمة بفارق ضئيل على نيويورك التي يبلغ ناتجها 2.49 تريليون دولار، ولوس أنجلوس الكبرى بناتج يبلغ 1.62 تريليون دولار، وذلك بحسب مؤشر الثروة العالمية لمجلة سي إي أو وورلد، الذي نُشر يوم الجمعة الماضي، وفقا لما ذكرته صحيفة جابان تايمز.

ويصنف المؤشر 300 مدينة على أساس حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وعوامل أساسية أخرى.

وأشار المؤشر إلى أن طوكيو تصدرت القائمة بفضل "كفاءتها التشغيلية، وتطورها التكنولوجي، وانضباط حوكمتها الاقتصادية، كما أن أنظمة النقل فيها، وشبكاتها المالية، وسلاسل إمدادها الصناعية تعمل بدقة لا مثيل لها."

واحتفظت نيويورك بمكانتها في التصنيف بفضل مكانتها المرموقة كمركز عالمي للتمويل وبيئة مزدهرة للشركات الناشئة، في حين تعزز اقتصاد الترفيه في لوس أنجلوس بقطاعي التكنولوجيا والفضاء.

وبحسب المؤشر، يُعد الناتج المحلي الإجمالي المعيار الأكثر استخداما لقياس ثروة المدن، غير أن عوامل أخرى مثل التفوق التكنولوجي والصناعي ورأس المال الفكري تُعد أيضا عوامل ذات أهمية.

ودخلت مدن يابانية أخرى أيضا ضمن قائمة مؤشر مجلة سي إي أو وورلد، إذ حلت أوساكا- كوبي في المركز الثامن، في حين جاءت ناجويا في المرتبة الـ 30.

 

 

Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout