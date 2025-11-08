living cost indicators
مسؤولة بالفيدرالي تؤيد تثبيت الفائدة بسبب استمرار التضخم

8
NOVEMBER
2025
قالت رئيسة الفيدرالي الأميركي في كليفلاند بيث هاماك مساء الخميس إن استمرار مستويات التضخم المرتفعة تقف عائقا أمام خفض أسعار الفائدة مجددا.

وقالت هاماك في نص كلمة ستلقيها في فعالية للنادي الاقتصادي في نيويورك "ما زلت قلقة بشأن التضخم المرتفع وأعتقد أن السياسات يجب أن تميل إلى عدم خفض أسعار الفائدة".

وأضافت "بعد اجتماع الأسبوع الماضي، أرى أن السياسة النقدية بالكاد مقيدة، إن كانت مقيدة في الأساس، وليس من الواضح بالنسبة لي أن السياسة النقدية يجب أن تفعل المزيد في هذا الوقت".

وقالت هاماك إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لا يزال يواجه ضغوطا تضخمية أعلى من هدفه وإن السياسة النقدية حاليا في وضع بالكاد مقيد للزخم الاقتصادي، مما يعني أنها لا تفعل الكثير للمساعدة في خفض ضغوط الأسعار التي تتجاوز هدف البنك البالغ اثنين بالمئة.

وعارضت هاماك قرار المجلس الأسبوع الماضي بخفض سعر الفائدة القياسي ربع نقطة مئوية إلى نطاق يتراوح من 3.75 إلى أربعة بالمئة.

ولا يزال البنك المركزي ينظر إلى التضخم على أنه مرتفع للغاية، لكن عدد من صناع السياسات أصبحوا قلقين بشكل متزايد بشأن علامات الضعف في سوق العمل.

Skynews
