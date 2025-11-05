5 أشياء من يملكها يصبح الأغنى على وجه الأرض

A + A -

لم يكن المال كل شيء بالنسبة للكاتب الأميركي ساهيل بلوم. فبعد سنوات من السعي وراء المناصب الرفيعة، والرواتب العالية، والمظاهر الفاخرة، اكتشف أن النجاح الذي حلم به لم يجلب له السعادة التي كان يتوقعها.

في كتابه الجديد "أنواع الثروة الخمسة: دليل تحولي لتصميم حياتك المثالية"، يروي بلوم لحظة الإدراك التي قلبت حياته رأساً على عقب: "حققت كل ما كنت أظنه نجاحاً.. لكنني وقفت أمام نفسي وسألت: هل هذا كل شيء؟".

بعد هذا التحول، قرر بلوم أن يستشير من عاشوا الحياة بكل تفاصيلها. فسأل مجموعة من كبار السن في الثمانينيات والتسعينيات من عمرهم عن النصيحة التي يمنحونها لأنفسهم في شبابهم، وما ندموا عليه، وأي شيء منحهم السعادة الحقيقية.

لكن كان هناك شبه إجماع باستبعاد المال ضمن ردودهم.

وكتب بلوم: "قد يكون المال وسيلة لعيش حياة ثرية، لكنه ليس ما يحددها. ما يحددها هو الوقت، الناس، الهدف، والصحة".

خمس ركائز أساسية للثروة

استناداً إلى تجاربه الشخصية، وأبحاث علمية، وحوارات مع شخصيات ناجحة، يعيد بلوم تعريف مفهوم الثروة، ويقسمها إلى خمسة أنواع:

1. ثروة الوقت

بدأت رحلة بلوم نحو التغيير عندما قال له صديق: "سترى والديك 15 مرة فقط قبل أن يموتا، إذا استمر معدل زياراتك كما هو".

هذه الجملة كانت كافية لتوقظه من سباته المهني. فثروة الوقت تعني الوعي بندرة الوقت، وتوجيهه لما يهم حقاً، والسيطرة عليه: كيف تقضيه، وأين، ومع من.

2. الثروة الاجتماعية

من أفضل قرارات بلوم وزوجته كان الانتقال للعيش قرب العائلة والأصدقاء.

"القرب من من تحب يساوي أكثر من أي راتب قد تحصل عليه"، بحسب بلوم، والذي قال إن الثروة الاجتماعية تشمل العلاقات العميقة، والانتماء المجتمعي، والاحترام الذي يُكتسب لا يُشترى.

3. الثروة الذهنية

الفضول الطفولي هو مفتاح هذه الثروة. فهي تدفعك لاكتشاف ذاتك، وتحديد هدفك، والنمو المستمر. وقال إن "الهدف لا يجب أن يرتبط بالوظيفة، بل بما يمنح حياتك معنى".

4. الثروة الجسدية

قال له والد أحد أصدقائه: "عامل جسدك كمنزل ستعيش فيه 70 عاماً أخرى".

وأكد بلوم أن الصحة الجسدية تُبنى بالحركة، والتغذية السليمة، والراحة المدروسة.

5. الثروة المالية

المال مهم، لكنه ليس الغاية. بلوم يدعو إلى التوقف عن مطاردة "المزيد"، والبدء في البحث عن "الكفاية". ويستشهد بمارك توين: "الثروة ليست فيما يملكه الإنسان، بل في رضاه بما يملك."

أهداف.. و"أهداف مضادة"

ويطرح بلوم مفهوماً جديداً يعرفه بـ "الأهداف المضادة"، وهي الأمور التي لا تريد أن تحدث أثناء سعيك لتحقيق أهدافك.

فمثلاً، إذا كان هدفك أن تصبح مديراً تنفيذياً، فقد تكون أهدافك المضادة:

ألا تقضي أكثر من 10 أيام شهرياً بعيداً عن عائلتك

ألا تتدهور صحتك بسبب الضغط والسفر

ألا تتنازل عن مبادئك لتحقيق الأرباح

صمم حياتك كما تريدها أنت

في نهاية المطاف، يدعو بلوم القرّاء إلى إعادة النظر في حياتهم، وقياسها بجميع أنواع الثروة، لا المالية فقط.، كما يجب أن يكون "لديك القدرة على تحديد أولوياتك، وبناء حياة تتمحور حولها".

وقال بلوم: "ربما خسرت مالاً بترك المسار الذي كنت عليه، لكنني اليوم أشعر أنني أغنى رجل على وجه الأرض. والآن، حان دورك لتفعل الشيء ذاته.. بطريقتك الخاصة."